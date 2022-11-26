استطلاع: 80% من السعوديين يتوقعون الفوز على بولندا في مباراة اليوم

أظهر استطلاع للرأي أن 80 % من السعوديين يتوقعون الفوز على بولندا في مباراة اليوم (السبت)، وصوت 15% للتعادل، و5% لفوز بولندا.
وصوت 63 % لفوز المملكة على المكسيك، في حين صوت 27 % لتعادل الفريقين، و10 % لفوز المكسيك.
وكان المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، أجرى استطلاعًا على عينة من 4282 سعوديًا، حول توقعاتهم لمباراتي المملكة مع كل من بولندا والمكسيك.
وتواجه المملكة اليوم (السبت) بولندا على استاد المدينة التعليمية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، في حين ستكون مباراة الفريق الأخضر أمام المكسيك (الأربعاء) المقبل على استاد لوسيل.
وفق “أخبار 24”.