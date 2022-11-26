أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، ابتداءً من اليوم (السبت).
وقالت الهيئة إن تطبيق الهوية الجديدة يهدف لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، مبينة أن الهوية الجديدة ستمكن من زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.
وأبانت أن الهوية الجديدة تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، مع تقديم استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.
ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في النشاط إلى الاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط والمزيد من التفاصيل عبر موقعها الإلكتروني، لافتة إلى أنها تتيح تقديم الاستفسارات والملاحظات من خلال التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد: 19929.
وفق “أخبار 24”.