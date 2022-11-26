“تعليم صبيا” يحصد 11 ميدالية في مسابقة “بيبراس موهبة”

حصد طلاب “تعليم صبيا” 11 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة 2022 للمعلوماتية، التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”؛ حيث حصل ثلاثة على الوسام الفضي.
وحقق 8 طلاب ميداليات برونزية في المسابقة الدولية، التي تهدف إلى تعزيز المعلوماتية (علوم الكمبيوتر) بين طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي، والتشجيع على تطوير مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية.
كما تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة لعناصر سهلة، وحل أكبر عدد ممكن من المسائل في الوقت المخصص، والتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد.وفق “أخبار 24”.