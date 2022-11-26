نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “تعليم صبيا” يحصد 11 ميدالية في مسابقة “بيبراس موهبة”
26/11/2022   6:29 م

“تعليم صبيا” يحصد 11 ميدالية في مسابقة “بيبراس موهبة”

+ = -
287

حصد طلاب “تعليم صبيا” 11 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة 2022 للمعلوماتية، التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”؛ حيث حصل ثلاثة على الوسام الفضي.

وحقق 8 طلاب ميداليات برونزية في المسابقة الدولية، التي تهدف إلى تعزيز المعلوماتية (علوم الكمبيوتر) بين طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي، والتشجيع على تطوير مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية.

كما تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة لعناصر سهلة، وحل أكبر عدد ممكن من المسائل في الوقت المخصص، والتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد.وفق “أخبار 24”.

“تعليم صبيا” يحصد 11 ميدالية في مسابقة “بيبراس موهبة”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885238302.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.