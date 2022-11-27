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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية في مكة والمدينة وأجواء غائمة على 3 مناطق
27/11/2022   8:22 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية في مكة والمدينة وأجواء غائمة على 3 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، وكذلك الحدود الشمالية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة في مكة المكرمة، و31 درجة في جدة، و30 درجة في المدينة المنورة والرياض، و32 درجة في الدمام، و21 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. أمطار رعدية في مكة والمدينة وأجواء غائمة على 3 مناطق

جديد المحليات
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