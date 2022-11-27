شبيه بـ “كورونا”.. اكتشاف فيروس جديد تحمله الخفافيش جنوبي الصين

أفادت دراسة مشتركة أجراها باحثون من جامعة “سون يات سين” الصينية وجامعة سيدني الأسترالية، بأنه تم اكتشاف فيروس جديد تحمله الخفافيش جنوبي الصين، حيث يعد هذا الفيروس شديد الصلة بفيروس “كوفيد- 19” وواحداً من 5 فيروسات يُحتمل انتقالها إلى البشر.
وعثر الباحثون وفقاً لصحيفة “telegraph” البريطانية، على فيروس “BtSY2” بعد إجراء اختبارات لعينات مأخوذة من خفافيش تعيش في مقاطعة يونان الصينية، وذلك بعد ظهور أعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس “SARS-CoV-2” على السكان والماشية بالمقاطعة. وفق “أخبار 24”.
ولاحظ العلماء ارتفاع معدل انتشار فيروسات متعددة لدى الخفاش الواحد، وذلك بعد جمع عينات من 149 خفاشاً تمثل 15 نوعاً في 6 مدن بالمقاطعة الصينية، حيث تقوم تلك الفيروسات المتعددة بتبادل أجزاء من شفرتها الجينية لتشكيل مسببات أمراض جديدة.