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جديد المحليات > “الأهلي المالية” تعلن نية طرح شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف” للاكتتاب العام
27/11/2022   1:42 م

“الأهلي المالية” تعلن نية طرح شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف” للاكتتاب العام

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كشفت شركة “الأهلي المالية” عن نية طرح أسهم شركة أرامكو لزيوت الأساس – لوبريف للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية لدى “تداول”.

وأعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف، أنه من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 29.6 % من أسهم الشركة.وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على موافقة “تداول” السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 24 نوفمبر 2022م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح أكثر من 50 مليون سهم عادي للاكتتاب العام بتاريخ 24 نوفمبر 2022م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

“الأهلي المالية” تعلن نية طرح شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف” للاكتتاب العام

جديد المحليات
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