نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو والصور.. ألمانيا تحافظ على حظوظ البقاء في المونديال بالتعادل مع إسبانيا
28/11/2022   7:06 ص

بالفيديو والصور.. ألمانيا تحافظ على حظوظ البقاء في المونديال بالتعادل مع إسبانيا

+ = -
287

تعادل منتخب ألمانيا مع نظيره إسبانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وسجل منتخب إسبانيا الهدف الأول عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 62، بينما تعادل المنتخب الألماني عن طريق نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد إسبانيا إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بينما تتذيل ألمانيا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني، والكوستاريكي المركز الثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما.

مباراة المانيا وإسبانيا

 مباراة منتخب المانيا وفرنسا

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. ألمانيا تحافظ على حظوظ البقاء في المونديال بالتعادل مع إسبانيا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885238525.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.