بالفيديو والصور.. ألمانيا تحافظ على حظوظ البقاء في المونديال بالتعادل مع إسبانيا

تعادل منتخب ألمانيا مع نظيره إسبانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.
وسجل منتخب إسبانيا الهدف الأول عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 62، بينما تعادل المنتخب الألماني عن طريق نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد إسبانيا إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بينما تتذيل ألمانيا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني، والكوستاريكي المركز الثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما.
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ملخص مباراة إسبانيا وألمانيا | ألمانيا تتعادل مع إسبانيا وتخلط حسابات التأهل
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2022
وفق “أخبار 24”.