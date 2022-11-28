“هنا المونديال 9”.. 4 مواجهات قوية.. رحلة البرازيل متواصلة.. وكريستيانو يسعى للمجد

تتواصل منافسات مونديال قطر 2022، المُحدد له الاستمرار حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا، ويشهد اليوم (الإثنين) إقامة 4 مباريات قوية من المجموعتين السابعة والثامنة.
وتتواصل الندية والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022 لليوم التاسع، حيث تقام اليوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر 2022، أربع مباريات قوية وحاسمة في معركة الصعود إلى دور الـ 16 بالمونديال.
الكاميرون وصربيا
يلتقي المنتخب الكاميروني مع نظيره صربيا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة السابعة.
كوريا الجنوبية وغانا
يواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره الغاني في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة الثامنة.
البرازيل وسويسرا
يلتقي المنتخب البرازيلي ونظيره سويسرا في تمام الساعة 7 بتوقيت المملكة على ملعب 974 الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة السابعة.
البرتغال وأورجواي
يواجه المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو نظيره أورجواي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة على ملعب لوسيل الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج في إطار منافسات المجموعة الثامنة. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أنه لأول مرة تستضيف دولة عربية منافسات المونديال، وتتم إقامتها على ثمانية ملاعب؛ هي لوسيل والبيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة و974 والجنوب، إضافة إلى ملعب خليفة الدولي.