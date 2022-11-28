محمد البريك خارج حسابات رينارد في مواجهة المكسيك

أفادت مصادر بأن لاعب المنتخب السعودي محمد البريك سيغيب عن مواجهة الأخضر المقبلة أمام المكسيك في الجولة الثالثة بدور المجموعات في مونديال قطر 2022.
وقالت المصادر وفقا لصحيفة “الرياضية” إن محمد البريك بات خارج حسابات الجهاز الفني للأخضر بقيادة رينارد في كأس العالم؛ بسبب حاجته إلى برنامج علاجي يمتد لأكثر من أسبوعين، بسبب إصابة عضلة الساق الخلفية.
وكان المنتخب السعودي أعلن تفاصيل إصابة لاعب الفريق، محمد البريك خلال معسكر الأخضر تحضيرًا لمواجهة المكسيك.
وكشف المنتخب السعودي عن أن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة محمد البريك في عضلة الساق.
ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة المكسيك يوم الأربعاء المقبل ضمن ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الثالثة.