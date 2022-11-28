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جديد المحليات > أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 2021 بنحو 3%
28/11/2022   1:14 م

أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 2021 بنحو 3%

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شهدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم (الإثنين)، تراجعا إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 بنحو 3%.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن الاحتجاجات في الصين على القيود بشأن “كوفيد-19” أدت إلى تأجيج مخاوف الطلب، مشيرة إلى أنه في حال لم توافق “أوبك+” على خفض إضافي لحصة الإنتاج أو تحركات الولايات المتحدة لإعادة تحميل احتياطاتها البترولية الاستراتيجية، فقد تتجه أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 2.85% أو بنحو 2.38 دولار إلى 81.25 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:17 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، مسجلة أدنى مستوياتها في 11 شهرًا.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير بنسبة 3.04% أو 2.32 دولار إلى 73.96 دولار للبرميل.

وفق “أخبار 24”.

أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 2021 بنحو 3%

جديد المحليات
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