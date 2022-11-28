حساب المواطن: يمكن للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي في 5 حالات

قال برنامج “حساب المواطن”، اليوم (الإثنين)، إنه يمكن للمواطنة المتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي بالبرنامج في 5 حالات.
وأوضح البرنامج ردا على استفسار إحدى المستفيدات، أنه بإمكان المتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي، إذا كانت مهجورة، أو متزوجة من غير سعودي، أو عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب.
وأضاف أنه يجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.
وفي سياق متصل، قال “حساب المواطن”، إنه بإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة وهي، صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة.
وأكمل أنه في حال عدم وجود تابعين للأرملة يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل صك ملكية السكن.
وفي معرض رده على استفسار آخر، بيّن البرنامج، أن حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض.
وأشار إلى أنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ السائل عن طريق حسابه ضمن دورة الأهلية لشهر يناير. وفق “أخبار 24”.