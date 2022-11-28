“الجوازات” توضح شروط نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر “أبشر”

أوضحت المديرية العامة للجوازات شروط نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا للمواطنين المسجلين والمفعلين في منصة “أبشر”.
وتشمل الشروط تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزل من خلال منصة “أبشر”، وموافقة العامل نفسه وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات خلال 7 أيام.
وتشترط الإجراءات خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية، وألا يكون العامل مسجلًا في نظام “متغيب عن العمل”. وفق “أخبار 24”.
كما يُشترط أن يكون أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي 4 مرات فقط، ووجود 15 يومًا أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل، فضلًا عن سداد رسوم الخدمة.