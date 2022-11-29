بالفيديو.. رينارد: رباعي الأخضر سيغيب ولكن علينا إدارة الموقف.. وقادرون على كتابة تاريخ جديد

قال المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، إن الأخضر بإمكانه كتابة التاريخ من جديد للكرة السعودية.
وأضاف رينارد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المكسيك الذي عُقد اليوم (الثلاثاء): “سلمان الفرج، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وعبدالإله المالكي سيغيبون عن مباراة الغد، ولكنني أمتلك 26 لاعبًا وعلينا إدارة الموقف بأفضل صورة، ولا أحب الرد على التحديات، وعلينا الالتفات لأنفسنا ولجاهزيتنا ولرغبتنا لتحقيق هدف نعمل عليه منذ زمن طويل”.
واسترسل رينارد: “المباراة أمام المكسيك لن تكون سهلة وإن شاء الله نتأهل للدور الـ 16؛ فالمكسيك لديها خبرة في كأس العالم، لكن لدينا جيل جيد يطمح لصنع التاريخ”. وفق “أخبار 24”.
وأتم المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته بقوله: “نضع الدور الثاني في الأذهان، ولكن قبلها يجب التركيز على مواجهة المكسيك، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا في لقاء الغد ويوم غدٍ هو يوم مهم جداً بالنسبة لنا”.
🎥 هنا الدوحة:
لاعب #الأخضر محمد كنو في المؤتمر الصحفي:
– مباراتنا أمام #المكسيك حياة أو موت.
– سنقدم كل ما في وسعنا لنكتب التاريخ ونسعد الشعب السعودي.
– دعم #رينارد لي وقت الإصابة أو الهزيمة يدفعنا لبذل المزيد من الجهد لرد الجميل له.#السعودية_المكسيك 🇸🇦🇲🇽
تصوير: محمد عبدالله pic.twitter.com/2lWK00N1NS
— سبورت 24 (@sporty_24) November 29, 2022
🎥 هنا الدوحة: 🇶🇦
مدرب #المنتخب_السعودي رينارد خلال المؤتمر الصحفي:
– مدرب #المكسيك على قدر عال من الكفاءة ونجوم #الأخضر السعودي يملكون روحاً قتالية عالية وسنبذل أقصى جهد لدينا لتحقيق الهدف#السعودية_المكسيك 🇸🇦🇲🇽
تصوير: محمد عبدالله pic.twitter.com/aJQUVXDMKH
— سبورت 24 (@sporty_24) November 29, 2022