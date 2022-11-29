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رياضة > شبيه نيمار ينجح في خداع المشجعين والمنظمين بكأس العالم
29/11/2022   10:50 م

شبيه نيمار ينجح في خداع المشجعين والمنظمين بكأس العالم

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انتشر مقطع فيديو لشبيه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو ينجح في خداع المشجعين ومنظمين كأس العالم 2022 المقام حالياً في قطر، ليدخل ملعب مواجهة البرازيل وسويسرا، التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء.

وتمكّن البرازيلي إيغون أوليفيرا، أحد المؤثرين على “تيك توك” من خداع المسؤولين والسلطات المختصة في مونديال قطر، بعدما استطاع الدخول إلى استاد “974”، والتجول داخل أرضية الملعب الذي استضاف مباراة البرازيل وسويسرا، ظناً منهم أنه اللاعب نيمار؛ نظراً للتشابه الكبير الذي يجمعهما في المظهر والبنية.

ومما ساعده في خداع الجماهير ورجال الأمن أن نيمار كان أصيب في المباراة التي جمعت بين منتخبي البرازيل وصربيا، إذ خرج متألماً في الشوط الثاني وسط تقارير تفيد بأنه قد يغيب عن معظم المباريات المتبقية بالمونديال حال تأهل فريقه وبلغ المباراة النهائية. وفق “أخبار 24”.

وسبق لأوليفير أن خدع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، حيث نشرت على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” فيديو قيل إنه يعود للنجم نيمار، البالغ من العمر 30 عاماً. وظهر “نيمار المزيف” في ذلك المقطع، وهو يتجول في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، ثم اتضح لاحقاً أن ذلك الحساب قد وقع في فخ شبيه النجم البرازيلي.

شبيه نيمار ينجح في خداع المشجعين والمنظمين بكأس العالم

رياضة
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