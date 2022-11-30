طقس اليوم.. أمطار مستمرة على مكة والمدينة والقصيم وانخفاض ملحوظ للحرارة ببعض المدن

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق).
وأضاف أن الفرصة ستتهيأ لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات اليل المتأخرة والصباح الباكر على منطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل وأجزاء من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (30 درجة في مكة المكرمة والدمام، و24 درجة بالمدينة المنورة، و28 درجة بالرياض، و29 درجة في جدة، و22 درجة في أبها).