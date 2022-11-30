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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” توضح أضرار تناول المكملات الغذائية دون وصفة طبية
30/11/2022   7:12 ص

“الغذاء والدواء” توضح أضرار تناول المكملات الغذائية دون وصفة طبية

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حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أبرز الأضرار الصحية الناتجة عن تناول المكملات الغذائية بدون وصفة طبية، أو بدون استشارة الطبيب المعالج.

وشددت الهيئة، على ضرورة التأكد من عدم تعارض المكملات الغذائية قبل تناولها، وذلك باستشارة الطبيب تجنباً للضرر، حيث تعمل على تغيير فعالية الأدوية إذ تزيد من مفعول الأسبرين وفيتامين هـ وتنقص مفعول بعض الأدوية الأخرى.

وأضافت الهيئة بأن أضرار تلك المكملات تشمل أيضاً تغير امتصاص الدواء، الأمر الذي يؤثر على فعالية أدوية مثل المكملات التي تحتوي على حبوب النخالة مع Lovastatin.

الغذاء والدواء

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” توضح أضرار تناول المكملات الغذائية دون وصفة طبية

جديد المحليات
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