” منظمة الجواد العربي ” تعلن إنطلاق فعاليات مهرجان الرياض .. جوادي

تحت مظلة هيئة الترفيه أطلقت منظمة الجواد العربي امس الثلاثاء مهرجان الرياض للجواد العربي ( جوادي ) في مركز الدهامي للفروسية في محافظة الدرعية .
المهرجان الذي انطلق تحت إطار تحقيق رؤية المملكة 2030م في دمج الترفيه والفروسية بالثقافة والتراث، وتعزيزا لمكانة الجواد العربي الأصيل، والمحافظة على الإرث التاريخي، والتراث السعودي الأصيل .
ابتدأ المهرجان ببطولة كأس المربيين السعوديين والتي شارك فيها 177 رأساً من الجياد العربية الأصيلة بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، تنافست فيها الجياد على ألقاب البطولة، وجوائز مالية، قيمتها سبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي لكافة الفئات .
وكانت الفئات التي تنافست علي الألقاب في اليوم الأول للبطولة:
– الفئة الأولى مهرات أعمار سنة ” أ ، ب ، ج ” .
– الفئة الثانية مهرات أعمار سنتين ” أ ، ب ” .
– الفئة الثالثة مهرات أعمار ثلاث سنوات .
كما واكبت البطولات الكثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة، التي استمع بها عدد كبير من زوار المهرجان، كعرض خاص ببطل العالم الفحل الأسطورة الذي لم يهزم أبداً ” أليهاندرو ” والعائدة ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز.
تخللت البطولات أيضا عروض حية للخيل من فرق محلية، وعالمية، وهي من العروض المحببة لعشاق الخيل، بالإضافة إلى عروض الهجانة، وديوانية الفرسان المستوحاة من التراث السعودي الأصيل، وأركان خاصة بفرق العروض الموسيقية والفلكلور، إضافة إلى فعاليات خاصة بالخيل سعودية الأصل والمنشأ، وهي من السلالات التي وحد على ظهورها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – المملكة العربية السعودية.
كما انطلقت نشـاطات تسـمح بالتفاعـل بـين الطفـل والجـواد، حيـث قضى الأطفال تجارب جديدة مع الجياد، كتجربة ركوب الخيل، وطريقـة العنايـة بها وإطعامها.
إضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية، والتراثية الأخرى، كعروض الطبخ التراثي الحي، والحرف التراثية، والعروض الفلكلورية، والموسيقي الحية، ومناطق المطاعم، والمقاهي، والتسوق، التي تضفي على المكان جوا أكثر دفئا ومتعة وفعاليات كثيرة أخرى .
جاء ذلك من منطلق حرص المهرجان على خلق بيئة فروسية ترفيهية تراثية جاذبة، وتثقيف الزوار عنه، والتأكيد على التعريف بالجواد العربي الأصيل.