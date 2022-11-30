توضيح من “حساب المواطن” حول مدة استمرار الدعم الإضافي

أوضح برنامج “حساب المواطن”، اليوم (الأربعاء)، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج للمستفيدين؛ مستمر حتى نهاية العالم المالي الحالي.
وأضاف في معرض رده على استفسار لأحد المستفيدين، أن البرنامج يدرس ضوابط الدعم بشكل دوري، وسيتم إعلان الدراسة فور الانتهاء منها.
جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً مطلع يوليو الماضي، بتخصيص 8 مليارات ريال كدعم إضافي لمستفيدي حساب المواطن، لمدة ستة أشهر.
وبلغ إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه عام 2017 وحتى شهر نوفمبر الجاري أكثر من 137 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.