أكدت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، انخفاض حالات الإصابات الجديدة وانخفاض حالات التعافي المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل ارتفاع طفيف في معدل الوفيات.
وأظهرت إحصائيات الوزارة تسجيل 48 حالة إصابة جديدة، بانخفاض 6 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 825597 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة، بانخفاض 14 حالة عن أمس، ليصبح إجمالي المتعافين 813132 حالة.
وأشارت إلى تسجيل 3 حالات وفاة بزيادة حالة عن أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 9464 حالة، لافتة إلى تسجيل 48 حالة حرجة بانخفاض حالتين عن أمس.
وفق “أخبار 24”.