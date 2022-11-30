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جديد المحليات > المملكة تقدم عرضها لاستضافة إكسبو 2030
30/11/2022   2:21 م

المملكة تقدم عرضها لاستضافة إكسبو 2030

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قدمت المملكة اليوم (الأربعاء)، عرضاً رسمياً لاستضافة معرض إكسبو 2030 بالرياض، وذلك في المكتب الدولي للمعارض المشرف على تنظيم معرض إكسبو الدولي.

وقامت المملكة بعرض ملفها لتنظيم إكسبو 2030 بالرياض، إلى جانب كل من المرشحين الآخرين وهم كوريا الجنوبية (بوسان) وإيطاليا (روما) وأوكرانيا (أوديسا).

وكان الوفد السعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد قد قدم في سبتمبر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ملف ترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بالرياض.

وفق “أخبار 24”.

المملكة تقدم عرضها لاستضافة إكسبو 2030

جديد المحليات
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