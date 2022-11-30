المملكة تقدم عرضها لاستضافة إكسبو 2030

قدمت المملكة اليوم (الأربعاء)، عرضاً رسمياً لاستضافة معرض إكسبو 2030 بالرياض، وذلك في المكتب الدولي للمعارض المشرف على تنظيم معرض إكسبو الدولي.
وقامت المملكة بعرض ملفها لتنظيم إكسبو 2030 بالرياض، إلى جانب كل من المرشحين الآخرين وهم كوريا الجنوبية (بوسان) وإيطاليا (روما) وأوكرانيا (أوديسا).
وكان الوفد السعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد قد قدم في سبتمبر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ملف ترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بالرياض.
BIE Member States are told that at #Expo2030 in Riyadh, the world would be invited to join in a “living, breathing celebration of sustainability” that aims to inspire millions to “collaborate for a shared tomorrow” #BIE171 pic.twitter.com/kvFr2P4lVB
— BIE (@bieparis) November 29, 2022
وفق “أخبار 24”.