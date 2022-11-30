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جديد المحليات > 320 فرصة وظيفية أتاحها “ملتقى تكافل للتوظيف” للأيتام بالمدينة المنورة
30/11/2022   2:24 م

320 فرصة وظيفية أتاحها “ملتقى تكافل للتوظيف” للأيتام بالمدينة المنورة

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اختتمت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، الملتقى الأول للتوظيف، والذي وفر نحو 320 فرصة عمل للأيتام واليتيمات الذين ترعاهم الجمعية في 31 شركة ومؤسسة.

وقال أمين عام جمعية تكافل الدكتور عبدالمحسن الحربي إنه استفاد من المعسكر الذي استمر لثلاثة أيام نحو 1500 من مستفيدي الجمعية، وتمت إتاحة الفرصة لهم للتقديم على وظائف الملتقى؛ حيث تم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، وجرى خلال أيام توقيع عقود العمل حسب شروط كل وظيفة ومتطلباتها.

وأوضح أن الملتقى انطلق بمعسكر الرخصة المهنية لسوق العمل، والذي قدم من خلاله متخصصون استراتيجية بناء القدرات المهنية، واكتشاف الميول المهنية للمشاركين.

وأضاف أنه تم تعريف المشاركين بمفهوم وأهداف وعناصر نموذج العمل، وكيف يتم تصميم وتسويق السيرة الذاتية والهوية المهنية. وفق “أخبار 24”.

320 فرصة وظيفية أتاحها “ملتقى تكافل للتوظيف” للأيتام بالمدينة المنورة

جديد المحليات
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