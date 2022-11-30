السعودية Vs المكسيك.. الأخضر في مهمة العبور للدور الثاني وتكرار إنجاز مونديال 94

تتجه أنظار عشاق كرة القدم داخل المملكة وحول العالم، صوب ملعب لوسيل، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين المنتخب الوطني لسعودي، ونظيره المكسيكي، عند الساعة العاشرة مساء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي الأرجنتين وبولندا اللذين يلتقيان في التوقيت ذاته.
ويتطلع المنتخب السعودي إلى العبور للدور الثاني في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، بعدما كان استهل مشواره في المونديال بانتصار تاريخي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، محققاً ثلاث نقاط مهمة.
وفي الجولة الثانية خسر الأخضر أمام المنتخب البولندي بهدفين دون رد، مما جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن الأرجنتين، فيما تحتل بولندا الصدارة بأربع نقاط، ويقبع المنتخب المكسيكي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة بعدما حصد نقطة واحدة من التعادل مع بولندا في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين في الجولة الثانية بهدفين دون رد.
فرص تأهل الأخضر
ويملك الأخضر فرصة الفوز بأي نتيجة على المكسيك ليضمن بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، في تكرار لإنجاز الظهور الأولي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994، على اعتبار أن رصيد الأخضر سيصبح ست نقاط ما يعني تأهله في صدارة المجموعة في حال تعادل الأرجنتين مع بولندا، وثانياً في حال فوز بولندا.
فيما يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف لتحديد المتصدّر في حال فوز الأرجنتين على بولندا بعدما يتساوى المنتخبان بست نقاط لكل منهما.
وقد يكون التعادل كافياً لعبور الأخضر، وذلك في حال خسارة الأرجنتين من بولندا التي ستتصدّر حينها بسبع نقاط، ويبلغ المنتخب السعودي ثمن النهائي ثانياً برصيد أربع نقاط.
حسابات معقّدة
في المقابل، يدخل المنتخب المكسيكي المباراة بحسابات معقّدة من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل، حيث سيكون بحاجة إلى الفوز مقابل خسارة الأرجنتين من بولندا، أما في حال تعادل الأرجنتين، فسيتعين على المنتخب المكسيكي أن يفوز على المنتخب السعودي بفارق ثلاثة أهداف وربما أكثر، حتى يصبح ثانياً بفارق الأهداف عن الأرجنتين. وفق “أخبار 24”.