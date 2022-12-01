نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو.. ياسر الشهراني يُطمئن محبيه على حالته الصحية
01/12/2022   7:09 ص

بالفيديو.. ياسر الشهراني يُطمئن محبيه على حالته الصحية

+ = -
287

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني خلال تسجيل أطباء مستشفى الحرس الوطني مقطع فيديو خاصا معهم يوجه رسائل لأبنائهم.

وغادر نجم المنتخب الوطني السعودي ونادي الهلال، ياسر الشهراني، مستشفى الحرس الوطني بعد استقرار حالته.

وأعلن المنتخب السعودي خروج الشهراني من المستشفى وعودته إلى المنزل مع خضوعه للمتابعة الطبية اليومية. وفق “أخبار 24”.

وخضع الشهراني لعمليتين جراحيتين خلال الفترة الماضية بعد تعرضه للإصابة في مواجهة الأخضر ضد الأرجنتين.

بالفيديو.. ياسر الشهراني يُطمئن محبيه على حالته الصحية

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885239111.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.