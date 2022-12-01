بالفيديو.. ياسر الشهراني يُطمئن محبيه على حالته الصحية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني خلال تسجيل أطباء مستشفى الحرس الوطني مقطع فيديو خاصا معهم يوجه رسائل لأبنائهم.
وغادر نجم المنتخب الوطني السعودي ونادي الهلال، ياسر الشهراني، مستشفى الحرس الوطني بعد استقرار حالته.
وأعلن المنتخب السعودي خروج الشهراني من المستشفى وعودته إلى المنزل مع خضوعه للمتابعة الطبية اليومية. وفق “أخبار 24”.
وخضع الشهراني لعمليتين جراحيتين خلال الفترة الماضية بعد تعرضه للإصابة في مواجهة الأخضر ضد الأرجنتين.
🎥 هنا الرياض :
أطباء مستشفى الحرس الوطني قبل خروج لاعب #المنتخب_السعودي #ياسر_الشهراني من المستشفى يصورون معاه فيديو خاص وجه فيه رسائل لأبناءهم 🇸🇦 pic.twitter.com/m6OGWqtQm3
— سبورت 24 (@sporty_24) November 30, 2022