بالفيديو والصور.. الأرجنتين تعبر أستراليا بثنائية وتضرب موعدًا مع هولندا في ربع نهائي المونديال

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا غاليًا على نظيره أستراليا، مساء أمس السبت، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2022.
ولعب منتخب الأرجنتين بتشكيل مكون من:
“إيميليانو مارتينيز- ماركوس أكونيا – نيكولاس أوتامندي – كريستيان روميرو – ناهويل مولينا- أليكسيس ماك أليستر – إنزو فيرنانديز – رودريجو دي بول- ألفاريز – ليونيل ميسي – أليخاندرو جوميز”.
وجاء تشكيل أستراليا على النحو التالي:
“ماثيو رايان، كي رووليس، ميلوس ديجينيك، عزيز ببيهيش، هاري سوتار، ماثيو ليكي، ارون مووي، رايلي ماكغري، ايرفين جاكسون، كيانو باكوس، دوكي ميتش”.
وشهدت الدقيقة 12، فرصة خطيرة للأرجنتين، بعد تمريرات بين اللاعبين وتنتهي عند ألفاريز الذي توغل خارج منطقة الجزاء ولكن دفاع أستراليا أبعد الكرة.
وفي الدقيقة 16 شهدت ضغطًا من لاعبي الأرجنتين خارج منطقة الجزاء لكنها تنتهي بتسديدة من اللاعب جوميز على حدود المنطقة وتمر بعيدة أعلى المرمى.
وقام أحد لاعبي أستراليا في الدقيقة 23 بتسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصطدم بالدفاع وتخرج ركنية، أعقبها عرضية لأستراليا من موي خارج منطقة الجزاء ولم يقابلها أحد وتمر إلى خارج الملعب.
وتمكن اللاعب ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35، بعدما سدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس أستراليا من التصدي لها.
وفي الدقيقة 61 سدد ليونيل ميسي تصويبة من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت بالدفاع واستقرت في يد حارس مرمى أستراليا.
وتمكن اللاعب جوليان الفاريز من استغلال خطأ كارثي من حارس أستراليا لتسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 53. وفق “أخبار 24”.
وسجل الأرجنتيني انزو فيرنانديز، هدفًا بالخطأ في مرماه لصالح أستراليا في الدقيقة77، بعدما سدد اللاعب كريج جودين تصويبة لكنها اصطدمت بلاعب الأرجنتن وتتحول لداخل الشباك.
وبتلك النتيجة، تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي كأس العالم ليواجه هولندا، التي تغلبت على أمريكا وضربت موعدًا مع راقصي التانجو في الدور المقبل.
في ليلة الألفية… ميسي يتمكن من فك شيفرة الدفاع الأسترالي ويهدي الأرجنتين هدف التقدم ⚽️🔥🇦🇷
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2022
ألفاريز يستغل خطأ فادحاً من رايان ويضيف الهدف الثاني
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2022
غودوين يسدد كرة قوية ترتطم بالدفاع وتتحول إلى مرمى الأرجنتين
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2022