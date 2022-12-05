أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو” أنها تمكنت، في وقت قياسي، من استعادة كامل الطاقة الإنتاجية وتشغيل مصنعها بجدة يوم الخميس الماضي، قبل الموعد المتوقع .
وكانت الشركة قد أكدت في بيان سابق لـ”تداول” أن فريق التشغيل يعمل في الوقت الحالي على استعادة كاملة للطاقة الإنتاجية في غضون 7 أيام ، تنتهي اليوم (الإثنين).
وكشفت الشركة عن تأثر أعمالها نتيجة الحالة المطرية الشديدة على مدينة جدة يوم (الخميس) قبل الماضي، دون حدوث إصابات بشرية. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن الإنتاج توقف بمصنعها الكائن بحي الخمرة، بالإضافة إلى تأثر بعض الأعمال اللوجستية، وتم استعادة نحو 40% من الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال 48 ساعة من بداية الحالة المطرية.