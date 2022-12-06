أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خطوات وآلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات المستمرة حتى 31 مايو 2023.
وقالت إن تلك الخطوات تبدأ بتقديم المكلف طلب تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة، وبعد ذلك ستتم مراجعة الطلب من الفرق المختصة بالهيئة للتأكد من استحقاق المكلف للتقسيط.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة بعد اعتماد الخطة، وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية.
ونبهت أنه في حال قيامها بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أعلنت الأسبوع الماضي تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية بدأت من 1 ديسمبر 2022م وتنتهي في 31 مايو 2023م.
وآنذاك، أكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وفق “أخبار 24”.