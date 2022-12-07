“الهيئة الملكية لمكة” تعلن موعد استقبال ملاك عقارات مشروع تطوير منطقة الزهور

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم (الأربعاء)، موعد استقبال ملاك عقارات مشروع تطوير منطقة الزهور؛ استكمالاً لأعمال الرفوعات المساحية والعمرانية التفصيلية، وتسجيل الملكية بمنطقة التطوير.
وتستقبل الهيئة ملاك العقارات بالمشروع اعتباراً من اليوم 7 ديسمبر، وحتى 31 من الشهر نفسه؛ وذلك من (الأحد) إلى (الخميس) من 9 صباحاً حتى 4 مساءً.
وأكدت الهيئة أنه سيتم تسلم المستندات بغرض استكمال تسجيل الملكيات وأعمال الرفع المساحي، كما سيتم الإعلان لاحقاً عن العقارات المستهدفة ضمن منطقة التطوير. وفق “أخبار 24”.