طقس اليوم.. سماء غائمة وأمطار بعدة مناطق بينها الرياض والشرقية مع تكون للضباب

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، وكذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و26 درجة بالمدينة المنورة، و24 درجة بالرياض، و25 درجة بالدمام، و31 درجة في جدة، و21 درجة في أبها).