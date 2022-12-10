نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: هذه آلية عمل القطرات المرطبة وأعراضها الجانبية
10/12/2022   9:03 ص

“الغذاء والدواء”: هذه آلية عمل القطرات المرطبة وأعراضها الجانبية

+ = -
807

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، آلية عمل القطرات المرطبة للعين (الدموع الاصطناعية) ومدى مأمونيتها وأعراضها الجانبية.

ونوهت الهيئة، إلى أن تلك القطرات تعمل كمرطب وهي عبارة دموع صناعية لتزويد العين الجافة بالرطوبة المطلوبة، مشددةً على ضرورة اختيار المرطب المناسبة ومراجعة الطبيب عند استمرار جفاف العين أو وجود أعراض الحساسية.

وأضافت أن القطرات المرطبة آمنة بشكل عام، بشرط حفظها بشكل صحيح وسريان صلاحيتها، مشيرةً إلى أن أعراض الحساسية تتمثل في الحكة، والاحمرار، وتورم العينين، والرؤية غير الواضحة.

العين

وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء”: هذه آلية عمل القطرات المرطبة وأعراضها الجانبية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885240558.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.