“الغذاء والدواء”: هذه آلية عمل القطرات المرطبة وأعراضها الجانبية

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، آلية عمل القطرات المرطبة للعين (الدموع الاصطناعية) ومدى مأمونيتها وأعراضها الجانبية.
ونوهت الهيئة، إلى أن تلك القطرات تعمل كمرطب وهي عبارة دموع صناعية لتزويد العين الجافة بالرطوبة المطلوبة، مشددةً على ضرورة اختيار المرطب المناسبة ومراجعة الطبيب عند استمرار جفاف العين أو وجود أعراض الحساسية.
وأضافت أن القطرات المرطبة آمنة بشكل عام، بشرط حفظها بشكل صحيح وسريان صلاحيتها، مشيرةً إلى أن أعراض الحساسية تتمثل في الحكة، والاحمرار، وتورم العينين، والرؤية غير الواضحة.
وفق “أخبار 24”.