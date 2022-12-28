وزير الطاقة: “نظام إمدادات الطاقة” يضمن الاستخدامات المثلى للقطاع

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن “نظام إمدادات الطاقة” صدر ليكمل بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لتمكين الجهود القائمة في إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء ويعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية، ويضمن الاستخدامات المثلى للطاقة.
وأضاف أن النظام أخذ في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية للقطاعات المختلفة، والمعايير المتبعة في عملية التخصيص، سعياً لتحديث أهداف التخصيص ومعاييره بشكلٍ مستمر.
وأكد أنه روعي في النظام عند إعداده، أن يكون نظاماً شاملاً لجميع منتجات الطاقة في المملكة، وأن يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين في جميع المجالات، كما يشمل تنظيم رُخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين. وفق “أخبار 24”.