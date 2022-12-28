"الاتصالات": انضمام 10 شركات محلية وعالمية للبيئة التنظيمية للتقنيات الناشئة

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم (الأربعاء)، انضمام 10 شركات عالمية ومحلية للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي الخدمات والحلول والمنتجات المبنية على التقنيات الناشئة في المملكة، وتساهم في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الاستثمارات المحلية عبر ابتكار حلول وخدمات في بيئة تجريبية ذات تنظيمات مرنة.
وأوضحت الهيئة أن الشركات المنضمة للبيئة التجريبية تشمل كلا من “مايكروسوفت”، “سيمنس”، “كيو تكنولوجي”، “تاتا”، “ماستر وركس”، “ديما إينيرجي”، “برايتر”، “فيوتشر لوك”، “إتمام”، “ملتزم”.
وأشارت إلى أن هذه الشركات تختص بالعديد من التقنيات الناشئة ومن أبرزها إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات التنظيمية، والواقع الممتد والافتراضي والمعزز، كما تخدم قطاعات مختلفة ومتنوعة، كقطاع الاتصالات، والصناعة، والصحة، والطاقة.
وقالت الهيئة إنها تتيح عبر مبادراتها مساحة آمنة تساهم في نضج الابتكارات القائمة على التقنيات الناشئة، وتعمل على تعظيم الاستفادة منها للقطاعات الأخرى.
يذكر أن الهيئة ستعمل من خلال البيئة التنظيمية التجريبية، على تحقيق المرونة وزيادة النضج التنظيمي والتعاون بين الجهات الحكومية، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وتعزيز تبادل المعرفة، كما ستمكن مقدمي خدمات التقنيات الناشئة من تقديم نماذج عمل وحلول وخدمات مبتكرة تساهم في تسريع التحول الرقمي لدى كافة القطاعات.
وفق “أخبار 24”.