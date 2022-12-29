أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، إطلاق 39 برنامجاً تدريبياً، لتطوير أداء 1435 من مشرفي ومشرفات التربية البدنية والنشاط الرياضي ومعلمي ومعلمات التربية البدنية والصحية، و325 من طلاب وطالبات التعليم العام.
وقالت الوزارة: إنه سيتم تطبيق البرامج التدريبية في 11 منطقة ومحافظة، وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية ومعهد إعداد القادة، واتحادات الإنقاذ والسلامة المائية، والثقافة الرياضية، وكرة الطاولة.
وأوضحت أن البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها خلال الفصلين الثاني والثالث لهذا العام حضورياً وعن بُعد، تهدف إلى تعزيز ممارسة النشاط الرياضي ونشر الثقافة الرياضية واكتشاف المواهب وتطوير المشرفين التربويين والمعلمين في عدد من المجالات الرياضية المختلفة.
وأشارت إلى أن الدورات تشمل اكتشاف المواهب الرياضية ومقدمة ومبادئ وتنظيم كرة الطاولة، وإدارة الفعاليات الرياضية، والمهارات الأولية للإنقاذ والسلامة المائية، إضافةً إلى دورة ثقافة الأنشطة الرياضية المدرسية لمعلمي ومعلمات التربية البدنية والصحية.
وفق”أخبار 24″.