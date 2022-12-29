وزير الطاقة يقف على استعدادات هيئة تنظيم المياه والكهرباء لمواجهة الطوارئ والأمطار

تفقد وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم (الخميس)، مقر الهيئة بالرياض، حيث اطلع على سير الأعمال والاستعدادات لمواجهة الطوارئ ومتابعة الحالات المطرية المحتملة.
واستمع وزير الطاقة خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن استعدادات مراكز الهيئة لمواجهة مختلف الحالات الطارئة ومتابعة الحالات المطرية المحتملة وغيرها.
وتفقد الوزير أعمال الإنشاءات الجديدة لمراكز الهيئة الأربعة التي وجه بإنشائها، والتي تهدف إلى تعزيز دور الهيئة في حماية حقوق المستهلك.
والمراكز الأربعة هي، مركز الاتصال لاستقبال اتصالات المستهلكين والإجابة على استفساراتهم، ومركز رعاية المستهلك لمراقبة جودة إغلاق الشكاوى من مقدمي الخدمة، ومركز الحوادث وإدارة الأزمات لمتابعة موثوقية تقديم الخدمة الكهربائية، ومركز المعلومات للرصد الإعلامي وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بأداء القطاع.
كما تفقد وزير الطاقة المراكز التي أنشأتها الهيئة بشكل مؤقت وتعمل على مدار الساعة، مثل مركز رعاية المستهلك الذي يقوم بمتابعة شكاوى المستهلكين ودراسة معلومات الشكاوى وقياس رضا المستهلكين، ومركز الحوادث وإدارة الأزمات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أنَّ مركز الحوادث وإدارة الأزمات يتابع بالتعاون مع مراكز الأزمات في منظومة الطاقة الحوادث الكهربائية التي تؤثر على موثوقية الخدمة واستدامتها، ودراسة أسبابها.