أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن عودة بطولة “ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء”، التي تقام في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2023، بالتعاون بين الهيئة ونادي بولو سان-تروبيه – هارا دو جاسي الفرنسي لأول مرة.
وأوضحت الهيئة أنه خلال النسخة الثالثة من البطولة الصحراوية، سيتمكن عشاق اللعبة من شراء تذاكرهم وحضور مباريات ومنافسات مثيرة للعبة والتي تأتي بحلّة جديدة هذا العام، إذ سيبلغ عدد الفرق المتنافسة ثماني فرق، يقودها مجموعة من أفضل لاعبي البولو في العالم.
وأبانت أن البطولة تقام على ملعب رملي مصمم خصيصاً لهذه اللعبة، وسط الجبال والمناظر الطبيعية، والمجاورة لموقع “الحِجر” الأثري، أول المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو في المملكة .
وأشارت إلى أن البطولة توفر وسائل ترفيهية وضيافة فاخرة على أعلى مستوى والتي ستتاح للحضور، مثل المأكولات والمشروبات المتوفرة ضمن برنامج الفعالية بشكل مجاني، أو شراء المأكولات السريعة من عربات الطعام المتنقلة خارج الساحة، بالإضافة إلى فعاليات عالم الأزياء والموضة والتي يمكن للحضور المشاركة فيها بارتداء أبهى الملابس.
وأفادت الهيئة بأن كل فريق سيقوده أحد أشهر اللاعبين المحترفين على مستوى العالم في رياضة البولو، والقادمين من أشهر الفرق العالمية لرياضة الملوك والأمراء مثل لاعبي الفريق العالمي “لا دولفينا” واللاعبين الشهيرين “فاكوندو بيريس” و”جونزاليتو بيريس”، بالإضافة للاعبين محترفين وهواة للرياضة من المملكة ومن مجتمع البولو في مختلف أنحاء العالم.
يشار إلى أن بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء هي إحدى كبرى الفعاليات ضمن تقويم لحظات العلا، والذي يشمل خمسة مهرجانات مميزة وستة فعاليات كبرى، كما تعد هذه البطولة الحدث الأول من فعاليات الأحداث الرياضية في العُلا، إلى جانب طواف السعودية للدراجات والذي ينطلق من 30 يناير إلى 3 فبراير القادم، يليها سباق درب العلا من 23 إلى 24 فبراير، ثم بطولة الخيول المميزة لكأس القدرة والتحمل في العلا 2023 في 4 مارس 2023.
وفق “أخبار 24”.