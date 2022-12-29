مذكرة تفاهم بين “سدايا” و”الإحصاء” لدعم الموقع التنافسي للمملكة بمجال البيانات

وقَّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للإحصاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين.
جاء ذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, ورئيس “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت.
تهدف المذكرة، إلى تبادل الخبرات بينهما بهدف المساهمة في دعم الموقع التنافسي للمملكة في مجال البيانات، ورفع مستويات التناغم بين البيانات الإحصائية؛ لدعم السياسات والأبحاث في المجالات التنموية. وفق “أخبار 24”.
كما تهدف إلى التنسيق المشترك في سبيل رفع جودة وكمية المؤشرات والإحصاءات والبيانات المرتبطة بالجوانب التنموية، ودعم اتخاذ القرارات التي ترتكز على المنهجيات العلمية والبيانات الدقيقة المبنية على الأدلة والبراهين.
وتسهم مذكرة التفاهم، في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية وفقاً للمعايير الدولية، وتنظيم الدورات وورش العمل بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والمهارات وتدريب العاملين.