حصاد 2022.. صندوق الاستثمارات ينشط الاقتصاد محلياً ويعزز حضوره دولياً

تمكن صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2022، من تعزيز حضوره الاستثماري العالمي، ومواصلة مسيرته الناجحة الممتدة على مدار السنوات الماضية، من خلال صفقات واستحواذات داخل المملكة وخارجها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 بتنويع موارد الدخل.
ويعتمد الصندوق في تمويله على 4 مصادر رئيسية تتضمن: ضخ رؤوس الأموال من الحكومة، والأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة، والقروض وأدوات الدين، والأرباح المحتجزة من الاستثمارات.
وعقد الصندوق خلال 2022 العديد من الاتفاقات والصفقات الاستثمارية المتنوعة، من صناعة الألعاب والترفيه إلى المواد الغذائية والبنوك والطاقة وغيرها.
في التقرير التالي تستعرض “أخبار 24” نشاط صندوق الاستثمارات محليا وعالميا خلال العام 2022
تنمية المحتوى المحلي
أعلن الصندوق في 27 أكتوبر، إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% بنهاية عام 2025، ودعم القطاع الخاص وتمكينه، وتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات الوطنية.
القهوة السعودية
أطلق الصندوق في 15 مايو، الشركة السعودية للقهوة، باستثمار نحو 1.2 مليار ريال على مدى 10 سنوات في قطاع القهوة بالمملكة، للمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوياً.
التمويل والتطوير العقاري
أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، في 19 أغسطس، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الرياض، للاستحواذ على محفظة تمويل عقاري تابعة للبنك بقيمة تقارب 500 مليون ريال.
استحوذت شركة “روشن” للتطوير العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات، في 13 ديسمبر، على مناطق التسوق والأعمال والترفيه التابعة لواجهة الرياض، التي تقع بالقرب من مشروع “سدرة”.
الأمن الغذائي
أبرمت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، المملوكة لصندوق الاستثمارات، في 23 مارس 2022، اتفاقية استحواذ على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة (مقرها سنغافورة) بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليار ريال.
كما استحوذت “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في أكتوبر 2022 على شركة لحوم الضأن الأسترالية “أي إل سي” بقيمة 400 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 970 مليون ريال).
و”أي إل سي” من أكبر منتجي اللحوم في أستراليا، إذ تدير مصنعين لإنتاج لحوم الضأن في ولاية فيكتوريا بسعة إنتاجية 3.78 مليون رأس سنويا.
واستحوذت “سالك” أيضًا في نوفمبر 2022 على 9.2 % من شركة “إل تي فودز الهندية” المتخصصة في مجال أرز البسمتي والمنتجات الغذائية والأعمال العضوية، والتي تأسست قبل 70 عامًا وتقدم منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
أرامكو
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في 13 فبراير، إتمام نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” إلى صندوق الاستثمارات العامة، ما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025.
زين
وافق مجلس إدارة شركة “زين السعودية” على “العروض النهائية” المقدّمة من صندوق الاستثمارات، للاستحواذ على حصة من البنية التحتية للشركة، إذ استحوذ الصندوق على 60% منها، بقيمة 1.8 مليار ريال، وذلك بحسب إعلان للشركة في تداول بتاريخ 15 فبراير 2022.
التكنولوجيا
أنهى الصندوق اتفاقية شراكة مع مجموعة STC، في 31 مارس، لتأسيس شركة جديدة تختص في مجال تقنيات إنترنت الأشياء، حيث ستكون ملكية الشركة 50% للصندوق و50% لـمجموعة STC.
المملكة القابضة
استحوذ الصندوق في 23 مايو على 16.8 من أسهم شركة “المملكة” القابضة، بنحو 625 ألف سهم عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بقيمة 5.7 مليار ريال.
مصر
وقعت حكومة المملكة اتفاقية مع الحكومة المصرية بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة، باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في عدد من الشركات الرئيسية المصرية، وذلك في نهاية شهر مارس.
كما استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات، في أوائل شهر أغسطس، على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في أربع شركات استراتيجية مدرجة بالبورصة، بقيمة مليار و300 مليون دولار.
الأردن ومنطقة الخليج
وقع الصندوق اتفاقية اكتتاب مع مجموعة كابيتال بنك، أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة، في 5 يونيو، بقيمة تصل إلى 695 مليون ريال، أصبح الصندوق بموجبها مستثمراً استراتيجياً في المجموعة، عبر إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق، بنسبة 23.97% من رأس مال المجموعة.
كما أسس الصندوق في 26 أكتوبر، 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن والبحرين والسودان والعراق، بالإضافة إلى سلطنة عمان، وستستثمر الشركات في عدة قطاعات استراتيجية، بما فيها البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية.
السوق الأمريكية
اشترى الصندوق، في 16 أغسطس، أسهما في ألفابت وزوم ومايكروسوفت ضمن مجموعة أوسع من الأسهم الأمريكية، مما رفع القيمة السوقية لمحفظة استثماراته إلى 40.8 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، حيث استحوذ على 213 ألف سهم من الفئة الأولى في ألفابت و4.7 مليون سهم من الفئة الأولى في زوم و1.8 مليون سهم بمايكروسوفت.
الصين
وقعت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، في 13 سبتمبر، اتفاقية بقيمة 776 مليون ريال مع مجموعة “سنستايم” Sense Timeالصينية، لتقديم حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
الاقتصاد الأخضر
أعلن الصندوق في الثامن من أكتوبر، إتمام طرح أول سنداته الخضراء الدولية بينها شريحة تستحق في مدة مائة عام، وبلغ إجمالي الطرح 3 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء، ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 24 مليار دولار.
الرياضة
أكد صندوق الاستثمارات ومستثمرون آخرون، في 10 نوفمبر، عزمهم ضخ 70.4 مليون جنيه إسترليني في نادي نيوكاسل الإنجليزي، ليصل المبلغ الإجمالي المستثمر في النادي من قِبل مالكيه إلى 450 مليون جنيه إسترليني.
“ساڤي” للألعاب الإلكترونية
أطلق الصندوق، في يناير 2022، مجموعة “ساڤي” للألعاب الإلكترونية، والتي تستهدف أن تكون الرائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، وقامت مجموعة “ساڤي” بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركتي “ESL” و”FACEIT” الرائدتين في قطاع الرياضات الإلكترونية ودمجهما تحت شركة “ESL FACEIT Group”.
كما استحوذ الصندوق في 18 مايو، على 5.01% من أسهم شركة ألعاب الفيديو اليابانية “نينتندو”، بغرض الاستثمار، ليصبح خامس أكبر مساهم في الشركة اليابانية.
الطاقة
أعلن الصندوق في ديسمبر استحواذه على ما يصل إلى 9.5% في شركة “سكاي بورن رينيوبلز” الرائدة عالمياً في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب “جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز” الذي يُعد أحد أهم المديرين العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحية.
قرض ضخم لتمويل استثمارات الصندوق
أعلن الصندوق في الـ30 من نوفمبر، إتمام إجراءات الحصول على قرض مجمع يعد الأكبر من نوعه بقيمة 63.7 مليار ريال (17 مليار دولار)، بعد أن تجاوزت نسبة تغطيته أكثر من الضعف مقارنة بالقرض السابق، وذلك في إطار سياسة أدوات الدين التي يتبعها الصندوق لتمويل استثماراته، وتمت الصفقة بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية عالمية.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث يهدف إلى توسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات الواعدة. وفق “أخبار 24”.
ويحتل صندوق الاستثمارات العامة المركز السادس عالميًا بحجم أصول يبلغ 620 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقييم لأصول صناديق الثروة السيادية العالمية الصادر عن معهد صناديق الثروة السيادية.
حصاد 2022.. #صندوق_الاستثمارات ينشط الاقتصاد محلياً ويعزز حضوره دولياً #PIF
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 29, 2022