6 نقاط مُخصصة لوقوف المركبات بمكة أثناء هطول الأمطار.. تعرف عليها

خصصت أمانة العاصمة المقدسة، 6 نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات، وذلك بشكل مؤقت خلال هطول الأمطار على مكة المكرمة.
واشتملت النقاط على مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علويه مسكي، وجبل النور، ومواقف كدي، والمواقف المجاورة لسوق الضيافة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق بما فيها مكة المكرمة حتى يوم (الثلاثاء) المقبل. وفق “أخبار 24”.
وتشمل التوقعات أن ينتج عن هذه الحالة المطرية ارتفاع في منسوب مياه الأمطار ببعض شوارع العاصمة المقدسة خلال الساعات القادمة.