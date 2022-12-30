مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات واستقرار معدل الوفيات وانخفاض “التعافي”

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، انخفاض أعداد المتعافين واستقرار معدل الوفيات، وارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 30 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 3 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826984 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاََ، إذ سجلت 37 حالة، بانخفاض قدره 8 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814571 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، بتسجيل دخول 3 حالات جديدة العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 27 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى شبه استقرار في معدل الوفيات، إذ سجلت حالة وفاة واحدة فقط مثل يوم أمس، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9515 حالة وفاة.