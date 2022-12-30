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جديد المحليات > 25.6 مليون راكب وراكبة عبر “حافلات مكة” خلال 2022
30/12/2022   10:32 م

25.6 مليون راكب وراكبة عبر “حافلات مكة” خلال 2022

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كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة، عن إجمالي عدد ركاب الحافلات خلال عام 2022، حيث بلغ 25.6 راكب وراكبة لحافلات مكة التي تقدم من خلالها خدمات مواصلات عامة في المدينة عبر 12 مساراً و438 محطة توقّف.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن زيادة نمو استخدام الحافلات فاق التوقعات لعام 2022، موضحاً أن الدراسات أشارت إلى وصول مستخدمي الحافلات إلى حدود 15 مليوناً.

وأشار “الرشيد”، إلى أن الهيئة ستعملُ في المرحلة القادمة على تطويع التقنية؛ لتقديم تجربة فريدة من نوعها على مستوى القطاع اللوجستي؛ بهدف تلبية احتياجات سكان وزوار المدينة ومشاعرها المقدسة”. وفق “أخبار 24”.

25.6 مليون راكب وراكبة عبر “حافلات مكة” خلال 2022

جديد المحليات
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