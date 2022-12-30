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جديد المحليات > لتجنب الاختناق.. الخضيري: يُنصح بعدم النوم قرب نار التدفئة (فيديو)
30/12/2022   10:31 م

لتجنب الاختناق.. الخضيري: يُنصح بعدم النوم قرب نار التدفئة (فيديو)

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حذر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من النوم أو الجلوس قرب وسيلة تدفئة عالية الحرارة سواء دفاية الغاز أو الكهرباء أو الزيت، وذلك بعد أن تكررت خلال الأيام الماضية العديد من الحوادث المأساوية والوفيات بسبب الاختناق في سبيل البحث عن التدفئة.

وأوضح “الخضيري” في تصريح لـ “اخبار 24″، أن الأيام الماضية شهدت حوادث مؤسفة لاختناقات ووفيات بسبب سوء استعمال بعض وسائل التدفئة، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن تجنّبها لو تم اتخاذ وسائل السلامة العامة التي يتم الإعلان عنها من الجهات الرسمية.

ونصح الجميع بعدم النوم أو الجلوس قرب نار التدفئة بالفحم أو الحطب إلا بوجود تهوية مناسبة تسمح بدخول الأوكسجين وتطرد غاز أول أكسيد الكربون.

ولفت إلى أن ارتفاع الحرارة عن حد معين يسبب صعود الهواء والأوكسجين للطبقات العليا مما يقلل الأوكسجين في مستوى الجلوس والنوم فيحدث نقص أوكسجين، واختناق، أو يحدث جفاف بالحلق والجهاز التنفسي وقد يزيد من مشكلات الجهاز التنفسي خاصة مرضى الحساسية والربو.

لتجنب الاختناق.. الخضيري: يُنصح بعدم النوم قرب نار التدفئة (فيديو)

جديد المحليات
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