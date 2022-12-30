“الجوازات” تطلق خدمة “أبشر سفر” بمنفذ جسر الملك فهد كمرحلة أولى

أطلقت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الجمعة)، خدمة “أبشر سفر” في منفذ جسر الملك فهد كمرحلة أولى؛ وذلك امتداداً للحلول التقنية الرقمية التي تقدمها المديرية؛ اختصاراً لوقت وجهد المسافرين عبر منصة “أبشر”.
وتتيح الخدمة تسجيل مغادرة المسافرين والمرافقين والمركبة عبر تطبيق “أبشر” قبل السفر؛ وذلك لإبلاغهم باحتمالية ازدحام المنفذ في وقت الوصول المتوقع، والتأكد المسبق من خلو سجل المسافرين من الملحوظات التي تعوق سفرهم وتتعلق بتصاريح السفر، أو صلاحية وثيقة السفر.
كما سيتم التحقق من الخصائص الحيوية عبر تطبيق “نفاذ” عند الوصول للمنفذ لتسهيل عملية خروج المسافرين خلال مسارات خاصة؛ لضمان سرعة إنهاء إجراءات السفر.
ودعت المديرية الراغبين في الاستفادة من الخدمة لتحديث تطبيق “أبشر” والدخول للتطبيق واختيار خدماتي، ثم خدمات أخرى، وأبشر سفر، وإنشاء طلب سفر، واختيار المنفذ المراد السفر عبره، والتاريخ والوقت المتوقع للوصول، واختيار وثيقة السفر؛ والمركبة، وإضافة مسافرين ومراجعة تفاصيل الطلب، وأخيراً اعتماد إنشاء الطلب.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية دشنت في وقت سابق عدداً من الخدمات والمبادرات الإلكترونية الجديدة عبر منصة أبشر منها تجديد الجواز السعودي، والهويات الرقمية، وخدمة تمكين المقيم من استعراض الهوية الرقمية للتابعين. وفق “أخبار 24”.
وشملت أيضاً خدمة أبشر سفر، وخدمة الإبلاغ عن المركبات المسروقة للأفراد، والدفع الإلكتروني عبر أبشر أفراد، وتطبيق أبشر داخلية، وتحدي أبشر 2023 للإبداع والابتكار، وغيرها.