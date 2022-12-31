بالصور.. كريم بنزيما يهدي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً

حقق فريق ريال مدريد، الفوز (2-صفر) على مضيفه بلد الوليد، في المباراة لتي جمعتهما مساء الجمعة، بعد أن سجل كريم بنزيما هدفين قبل النهاية، ليبتعد فريقه بفارق نقطة واحدة عن برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعاد بنزيما الفائز بالكرة الذهبية إلى التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن تشكيلة منتخب فرنسا المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر بعد تعرضه لإصابة في الفخذ في اليوم السابق على بدء البطولة.
واتيحت لكلا الفريقين عدة فرص لافتتاح التسجيل في الشوط الأول، لكن الأداء الرائع للحارسين جوردي ماسيب في بلد الوليد وتيبو كورتوا مع ريال مدريد أبقت المباراة بدون أهداف حتى موعد الاستراحة.
وحصل ريال على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد لمسة يد ضد جابي سانشيز. ودفع القرار الفريق المضيف إلى حالة من الجنون وطُرد المهاجم سيرجيو ليون بسبب الاعتراض. وسدد بنزيما ركلة الجزاء بسهولة في الشباك.
وقبل دقيقة واحدة على بداية الوقت المحتسب بدل الضائع، ضاعف بنزيما تقدم الفريق الزائر بتسديدة جيدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من البديل إدواردو كامافينجا.
ويملك ريال 38 نقطة متقدما على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يستضيف إسبانيول غدا السبت.
وفق “أخبار 24”.