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رياضة > بعد انتقاله للنصر.. رونالدو وميسي وجها لوجه من جديد في الرياض
31/12/2022   8:16 ص

بعد انتقاله للنصر.. رونالدو وميسي وجها لوجه من جديد في الرياض

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يلتقي لاعب النصر الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع لاعب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مجددا بعد غياب طويل، ولكن هذه المرة ستكون خارج أوروبا.

وسيلعب كريستيانو رونالدو أمام ميسي في الرياض خلال كأس موسم الرياض يوم 19 يناير المقبل بين نجوم النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان الذي يلعب له النجم الأرجنتيني.

وأعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مساء الجمعة، التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد يمتد حتى عام 2025. وفق “أخبار 24”.

وسيرتدي رونالدو مع نادي النصر القميص رقم 7، وتمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

بعد انتقاله للنصر.. رونالدو وميسي وجها لوجه من جديد في الرياض

رياضة
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