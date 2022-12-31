جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ5 من الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التعليم العام، اليوم (السبت)، جدول الحصص اليومية للمراحل الدراسية كافة للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.
وأكدت أن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل يبدأ في السابعة صباحًا، ويعاد على مدار اليوم.
وأضافت أنه يمكن متابعة الحصص عبر رابط القناة على موقع “يوتيوب”، وفيما يلي استعراض للجداول الخاصة بكل مرحلة.
جداول الحصص اليومية لمراحل #التعليم العام للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني عبر الرابط: https://t.co/uNRDXVLckM
إضافة لبث مباشر عبر #قنوات_عين من الساعة 7:00 صباحاً، أو عبر اليوتيوب:https://t.co/wUKaD6hYzD أو #منصة_مدرستي
— قناة عين (@iEN_tv) December 31, 2022
وفق “أخبار 24”.