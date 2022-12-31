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جديد المحليات > جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ5 من الفصل الدراسي الثاني
31/12/2022   11:17 م

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ5 من الفصل الدراسي الثاني

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أعلنت وزارة التعليم العام، اليوم (السبت)، جدول الحصص اليومية للمراحل الدراسية كافة للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأكدت أن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل يبدأ في السابعة صباحًا، ويعاد على مدار اليوم.

وأضافت أنه يمكن متابعة الحصص عبر رابط القناة على موقع “يوتيوب”، وفيما يلي استعراض للجداول الخاصة بكل مرحلة.

وفق “أخبار 24”.

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ5 من الفصل الدراسي الثاني

جديد المحليات
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