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رياضة > رسميا.. إعلان مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك
05/01/2023   7:18 م

رسميا.. إعلان مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك

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أعلن الحساب الرسمي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مواعيد مواجهات الدور ربع النهائي من أغلى الكؤوس.

وتقام مباريات دور ربع النهائي يوم الإثنين 13 مارس المقبل، بمواجهة الفيحاء أمام نظيره الاتحاد، في الساعة 5:30 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويلعب الوحدة مع نظيره الباطن في نفس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة المك عبدالعزيز الرياضية.

وفي اليوم الثاني الموافق الثلاثاء 14 مارس، تقام مباراتان تبدأ بمواجهة النصر أمام نظيره أبها في الساعة 5:30 على ملعب مرسول بارك.

وفي نفس اليوم تقام مباراة بين الهلال أمام نظيره الفتح في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

مباريات كاس الملك

وفق “أخبار 24”.

رسميا.. إعلان مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك

رياضة
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