المملكة تحصد 6 من جوائز التميز الحكومي العربي

توجت المملكة بـ6 من جوائز التميز الحكومي العربي لعامي 2021 – 2022؛ وذلك خلال حفل توزيع “جائرة التميز الحكومي العربي” في دورتها الثانية الذي انطلق اليوم (الخميس)، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وفازت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجائزة أفضل وزارة عربية وتسلم الجائزة نائب الوزير هيثم العوهلي، وحصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة أفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع نظير مشروعها “تعزيز مشاركة القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص”، وتسلم جائزتها وكيل التوطين بالوزارة ماجد الضحوي.
كما فازت وزارة الداخلية بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي عن تطبيق “أبشر”، وتسلم الجائزة المدير العام للإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة الداخلية العقيد محمد البكري.
وفازت بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية نورة الزيد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما فاز بجائزة أفضل موظف حكومي عربي معتز بن عبدالله من أمانة العاصمة المقدسة، وتوج بجائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة، الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفق “أخبار 24”.