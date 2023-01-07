نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الاتحاد الكويتي يوضح ملابسات انسحاب وفده من حفل افتتاح خليجي 25
07/01/2023   6:39 ص

الاتحاد الكويتي يوضح ملابسات انسحاب وفده من حفل افتتاح خليجي 25

+ = -
352

انسحب الوفد الكويتي من حفل افتتاح خليجي 25، والذي انطلق مساء اليوم (الجمعة)، بملعب البصرة الدولي في العراق، وسط حضور جماهيري كبير.

وأصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بيانا أعرب خلاله عن استيائه الشديد من الواقعة التي صاحبت مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنها من تدافُع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية فهد ناصر صباح الأحمد.

وأوضح اتحاد الكرة الكويتي في بيانه، أنه نظرا لما حدث، تم إبلاغ نظيره العراقي وأبدوا اعتراضهم على ما حدث.

وأشار إلى أنه حرصا منا على الأخوة، فإن منتخب الكويت سيستمر في المشاركة في البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرارية المشاركة. وفق “أخبار 24”.

الاتحاد الكويتي يوضح ملابسات انسحاب وفده من حفل افتتاح خليجي 25

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244702.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.