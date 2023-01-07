الاتحاد الكويتي يوضح ملابسات انسحاب وفده من حفل افتتاح خليجي 25

انسحب الوفد الكويتي من حفل افتتاح خليجي 25، والذي انطلق مساء اليوم (الجمعة)، بملعب البصرة الدولي في العراق، وسط حضور جماهيري كبير.
وأصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بيانا أعرب خلاله عن استيائه الشديد من الواقعة التي صاحبت مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنها من تدافُع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية فهد ناصر صباح الأحمد.
وأوضح اتحاد الكرة الكويتي في بيانه، أنه نظرا لما حدث، تم إبلاغ نظيره العراقي وأبدوا اعتراضهم على ما حدث.
وأشار إلى أنه حرصا منا على الأخوة، فإن منتخب الكويت سيستمر في المشاركة في البطولة، مع تأكيدات الجانب العراقي بتوافر كافة وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرارية المشاركة. وفق “أخبار 24”.
يعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.#خليجي25 #أزرقنا_بيرقنا pic.twitter.com/9uKTbSugKq
— KuwaitFA (@KuwaitFA) January 6, 2023