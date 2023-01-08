“فهد الطبية” تستعرض مضاعفات “الورم الكوليسترولي”.. وتوضح وطرق علاجه

استعرضت مدينة الملك فهد الطبية، أبرز أعراض ومضاعفات الورم الكوليسترولي وطرق علاجه، محذرة من أنه يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأنسجة وتدمير الأذن.
وأوضحت أن الورم الكوليسترولي هو عبارة عن نمو كيس جلدي في الأذن الوسطى، ويحدث نتيجة التهابات الأذن المفرطة، لافتة إلى أنه في حالات نادرة يكون خلقيا وليس سرطانيا.
ولفتت إلى أن أبرز أعراضه تتمثل في حدوث إفرازات من الأذن، ورائحة كريهة بها، وفقد تدريجي للسمع، والشعور بدوخة.
وأشارت إلى أنه قد يسبب بعض المضاعفات، مثل تلف الهياكل الدقيقة داخل الأذن، وإفراز دم من الأذن، وشلل في نصف الوجه، وطنين الأذن، وفي حالات نادرة التهاب السحايا أو خراج المخ.
وأبانت مدينة الملك فهد الطبية أن طرق علاج الورم هي المضادات الحيوية وقطرات الأذن، وكذلك التدخل الجراحي.
وفق “أخبار 24”.