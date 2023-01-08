“تداول”: 270 شركة وصندوقاً بالسوق السعودية.. وتمويلات بـ 150 ملياراً خلال 5 أعوام

استعرض مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، تجربة التحول في السوق المالية السعودية وأثرها على المستثمرين، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقيمها لنشر المعرفة المالية والاقتصادية.
وأوضح المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح، خلال مشاركته في اللقاء، أن عدد الشركات والصناديق في سوق الأسهم السعودية بلغ 270 شركة وصندوقاً في السوق الرئيسية والسوق الموازية، وحصلت من خلال السوق على تمويلات تقدر بقيمة 150 مليار ريال في السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن التحول الرقمي الذي شهدته المملكة رائع، وانعكس ذلك إيجاباً على جميع القطاعات بما فيها السوق المالية، مشيراً إلى أنه يوجد مرونة في التعامل بجميع القطاعات بشكل عام وفي السوق المالية بشكل خاص. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن سوق الأسهم السعودية يعد في مصاف الأسواق العالمية، وأن ما عزز من هذا التفوق هو البنية التحتية الرقمية وأنظمة الحوكمة وتفعيل إدارة المخاطر بشكل أفضل وإطلاق منتجات استثمارية متنوعة.