تعليق الدراسة الحضورية غداً في عدد من مدارس وجامعات المملكة

أعلنت عدد من إدارات التعليم ، عن تعليق الدراسة غداً (الإثنين)في بعض المدارس والجامعات ؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.
وأوضحت إدارات تعليم مكة وحائل والحدود الشمالية وحفر الباطن والقصيم، أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
كما علقت جامعات: جدة وأم القرى والحدود الشمالية والقصيم، الدراسة الحضورية، غداً (الإثنين)، في جميع مقراتها وفروعها وتحويلها عن بعد. وفق “أخبار 24”.
ونبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على تلك المناطق، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.